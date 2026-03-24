پەلامار ئاسمانی ئەرا بنکەیگ حەشد شەعبی لە سەڵاحەدین
شەفەق نیوز - سەڵاحەدین
سەرچەوەیگ ئەمنی لە سەڵاحەدین، ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە، خەوەر دا لە پەلاماريگ ئاسمانی ئەرا بان یەکیگ لە بنکەیل حەشد شەعبی لە پارێزگاگە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پەلامارەگە بنکەی لیوای 31 حەشد شەعبی لە قەزای بێجی لە سەڵاحەدین کردە ئامانج، بی ئەوەگ زانیاری زیاتر بڵاو بکەێد کە ئایا قوربانی یا زەخمدار لەلی کەفتیە یا نا.
یەیش لە وەختیگ تیەێد کە بنکە و شوونەیل حەشد شەعبی لە پارێزگایل جیاجیای عراق کەفنە وەر پەلامارەیل ئاسمانی، بەڵام ئەنبار و نەینەوا و بابل پشک شێر لەی پەلامارەیلە وەریان کەفتیە، کە پەنجەی توومەتیش وەپای بەیاننامەیل فەرمی دەسەی حەشد شەعبی و وەرپرسەیل و سیاسییەیل عراقی ئەرا لایەن ئەمریکی درویژ کریاس.