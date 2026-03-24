‏پەلامار ئاسمانی ئەرا بنکەیگ حەشد شەعبی لە سەڵاحەدین

‏شەفەق نیوز - سەڵاحەدین

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە سەڵاحەدین، ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە، خەوەر دا لە پەلاماريگ ئاسمانی ئەرا بان یەکیگ لە بنکەیل حەشد شەعبی لە پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پەلامارەگە بنکەی لیوای 31 حەشد شەعبی لە قەزای بێجی لە سەڵاحەدین کردە ئامانج، بی ئەوەگ زانیاری زیاتر بڵاو بکەێد کە ئایا قوربانی یا زەخمدار لەلی کەفتیە یا نا.

‏یەیش لە وەختیگ تیەێد کە بنکە و شوونەیل حەشد شەعبی لە پارێزگایل جیاجیای عراق کەفنە وەر پەلامارەیل ئاسمانی، بەڵام ئەنبار و نەینەوا و بابل پشک شێر لەی پەلامارەیلە وەریان کەفتیە، کە پەنجەی توومەتیش وەپای بەیاننامەیل فەرمی دەسەی حەشد شەعبی و وەرپرسەیل و سیاسییەیل عراقی ئەرا لایەن ئەمریکی درویژ کریاس.

