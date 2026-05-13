‏پەلامارداین وە بۆمب دەسی وەبان یانەی ئەدیبەیل لە بەغداد

‏شەفەق نیوز- بەغداد

‏وەزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، ڕاگەیان شوون وسانن ماشینەیل (گەراج) یانەی ئەدیبەیل لە بەغدای پایتەخت، کەفتیەسە وەر پەلامار وە بۆمب دەسی .

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەییگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "کەسیگ نەناسریاگ لە ساعەت (05:50) شەوەکی ئمڕوو، بۆمبیگ دەنگی وەشاندیەسە نزیک شوون وسانن ماشینەیل یانەی ئەدیبەیل، کە ها وەرانوەر خەستەخانەی شێخ زاید لە لای ڕەسافەی بەغداد پایتەخت".

‏وتیش " ڕووداوەگە هویچ زەردیگ گیانی یا دارایی وە دویای نەویە، و مەفرەزەیل بەش پۆلیس کەڕادە دەس کردنە گردنەوەر ڕێکارەیل یاسایی و پاراستن پێویست، و وازکردن لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەگە ئەرا ئاشکراکردن چۆنیەتی رویدان رویداوەگە".

‏وەزارەتەگە دووپاتکرد "بارەگای یەکێتی ئەدیبەیل نەکەفتەسە وەر هویچ پەلاماریگ"، و داوا کرد "لێکۆڵینەوە وەردەوامن ئەرا گردنەوەر ڕێکارەیل گونجیاگ وەرانوەر ئەوانەگ کە بوینەسە مدوو ڕووداوەگە".

