پەلامارداین ماڵیگ وە نارنجە لە زیقار زەخمداربوین سەختیگ لەلیکەفێد

شەفەق نیوز ـ زیقار

سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە زەخمداری سەختیگ مەدەنیگ وە مدوو وە ئامانجگردن ماڵیگ لە باکوور پارێزگاگە، لە پەلاماریگ کە وە یەکەمین جویر دانرێد لەماوەی ئێ چەن مانگە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "نارنجەگە ئەرا ماڵیگ لەناوچەی حاوی لعەباس لە قەزای شەترە باکوور پارێزگای زیقار وەشیاس، لە ئەنجام ئەندامیگ خێزانەگە وە سەختی زەخمداربویە، و ئەرا چارەسەرکردن کلکریانەس خەستەخانە".

وتیش "پەلامارەگە یەکەمین جویرە لەماوەی چەن مانگە" دیاریکرد "هووکارەگەی وردەوردەی ناوەین هەردوگ لایە، تاوانبارەگە لە دویای ئەنجامداین پەلامارەگە وەرەو شوین نادیاریگ وایە"..