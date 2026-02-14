پەلاماردان ماڵ ئەفسەریگ هەواڵگری لە بەغدا و دزین پویل و تەڵا و دەوانچە
2026-02-14T12:02:25+00:00
شەفەق نیوز - بەغدا
سەرچەوەیگ لە پۆلیس ناوخوەیی، ئمڕوو شەممە راگەیان ماڵ ئەفسەریگ دەزگای هەواڵگریی عراق لە باشوور بەغدای پایتەخت، دویای هەڵکوتانە بانی، کەفتیەسە وەر دزیکردن.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کابرایگ نەناسریاگ چگەسە ناو ماڵ کەسیگ پیشەی ئەفسەرە لە دەزگای هەواڵگێری، وتیش؛ کابراگە بڕ پویل 5 ملیۆن و تەڵا دزیە کە بڕەگەی نەزانیاس، وەگەرد چەکیگ لە جویر دەوانچە و ئەرا شوین نادیاریگ وایە.
ئاشکرایکرد، مەوقەی رویداوەگە ماڵەگە کەس لەناوی نەویە.