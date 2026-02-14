پەلاماردان ماڵ ئەفسەریگ هەواڵگری لە بەغدا و دزین پویل و تەڵا و دەوانچە

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس ناوخوەیی، ئمڕوو شەممە راگەیان ماڵ ئەفسەریگ دەزگای هەواڵگریی عراق لە باشوور بەغدای پایتەخت، دویای هەڵکوتانە بانی، کەفتیەسە وەر دزیکردن.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کابرایگ نەناسریاگ چگەسە ناو ماڵ کەسیگ پیشەی ئەفسەرە لە دەزگای هەواڵگێری، وتیش؛ کابراگە بڕ پویل 5 ملیۆن و تەڵا دزیە کە بڕەگەی نەزانیاس، وەگەرد چەکیگ لە جویر دەوانچە و ئەرا شوین نادیاریگ وایە.

‏ئاشکرایکرد، مەوقەی رویداوەگە ماڵەگە کەس لەناوی نەویە.

