پەلاماردان خاڵیگ سەربازی هاوبەش وە گورزیگ ئاسمانی خوەرھەڵات موسڵ

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو سێشەممە، خەوەر دا کە خاڵیگ وەشکین "هاوبەش" وە پەلاماریگ ئاسمانی لە ناحیەی نەمرود لە باشوور خوەرهەڵات شار مووسڵ کەفتە وەر پەلاماریگ ئاسمانی، لە ناو وەردەوامبوین فڕین فڕۆکەیل لە ئاسمان ناوچەگە.

سەرچەوەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، گورزە ئاسمانییەگە شەوەکی ئمڕوو خاڵیگ هاوبەش سەر وە لیوای 30 لە حەشد شەعبی و سوپای عراقی لەناو ئاوای (بەلاوات) سەر وە ناحیەی (نەمرود) کردە ئامانج.

وتیش: بڕ زەرەردەیل تا ئیسە دیار نییە، وە مدوو وەردەوامبوین فڕین فڕۆکە لە ئاسمان شوون پەلامارەگە، و دیاری کرد کە زانیارییەیل هێمان سەرەتایین، و لە وەخت دەسکەفتن وردەکارییەیل زیاتر نووەو کریەن.