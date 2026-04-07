پەلاماردان بارەگایگ حەشد لە دەورگرد ئامرلی و کوشیان ئەندامیگ لە خوەرئاوای ئەنبار

شەفەق نیوز - سەڵاحەدین / ئەنبار

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە بارەگایگ ئەمنی سەروە حەشد شەعبی کەفتە وەر پەلاماریگ "نەزانیای" لە دەورگرد قەزای ئامرلی لە خوەرهەڵات پارێزگای سەڵاحەدین، لە وەختیگ ئیدارەی ناوخوەیی لە قەزاگە بڕیار دا دەوام فەرمی پەک بخەێد لەڕخ دووارەبوین پەلامارەیل وەگەرد بەرزەوبوین ئاست گرژییە ئەمنییەیل لە ناوچەگە ئەرا ئاستەیل بیوینەیگ.

سەرچەوەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پەلامارەگە لە سەعاتەیل دیر کەفتەو، وەبی رەسین زانیارییەیل وردیگ تا ئامادەکردن ئی خەوەرە لە جۊر پەلامارەگە یا قەوارەی زیانەیل گیانی و ماددی.

وتیش: هیزە ئەمنییەیل ریکارەیل تونیگ لە دەورگرد شوون پەلامارەگە چەسپانن، و لێکۆڵینەوە واز کردن ئەرا زانستن وردەکارییەیل رویداوەگە و دیاریکردن ئەو لایەنە کە جیوەجیی کردیە.

لەلای خوەیەو، قایمقام قەزای ئامرلی بڕیار دا دەوام فەرمی لە مەکتەوە و فەرمانگەیل قەزاگە پەک بخەێد، بیجگە دەزگایەیل خزمەتگوزاری و ئەمنی، ئەوەیش لە بنەمای رەوشەیل ئیسە.

بەیاننامەیگ کە لە ئیدارەی قەزاگەو دەرچگە وت: بڕیارەگە لەوەر مقیەتیکردن بیوەیی هاووڵاتییەیل و کادرەیل و فەرمانبەرەیل تێد، لە سای ئی پیشهاتەیل ئیسە کە ناوچەگە وەخوەی دوینێد.

بەیاننامەگە دیاری کرد کە فەرمانگە خزمەتگوزاری و ئەمنییەیل وە شیوەیگ ئاسایی وەردەوام بوون لە کارەیل خوەیان ئەرا دڵنیابوین وەردەوامبوین پیشکەشکردن خزمەتگوزارییە سەرەکییەیل و مقیەتیکردن لە ئاسایش و ئارامی.

و لە خود چوارچیوە، دەسەی حەشد شەعبی راگەیان کە بارەگای لیوای 45 لەناو کەرت ئۆپەراسیۆنەیل جەزیرە سەروە حەشد شەعبی لە قەزای قائیم لە خوەرئاوای پارێزگای ئەنبار کەفتە وەر دەسدرویژییگ زایۆنی-ئەمریکی.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: جەنگاوەریگ لە حەشد گیان لەدەسدا لە ئەنجام ئی پەلامارە کە وە "خەیانەتکار" باسی کرد.