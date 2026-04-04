‏پەلاماردان بارەگایگ حەشد شەعبی لە خوەرئاوای ئەنبار و قوربانی لەلی کەفتەو

‏شەفەق نیوز - ئەنبار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای ئەنبار، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە گیان لەدەسدان دوو لە ئەندامەیل حەشد شەعبی لە ئەنجام گورزیگ ئاسمانی کە بارەگایگ لە قەزای قایم سەر سنوور کردە ئامانج، هاووەخت وەگەرد حالەتیگ لە ئامادەباشی ئەمنی کە ناوچەگە وەخوەی دوینێد.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "پەلاماردانیگ ئاسمانی نەناسریاگ بارەگایگ سەربازی لە ناوچەی 'سکەک' (گومرگ) لە قەزای قایم کردە ئامانج، کە لە ئاماریگ سەرەتایی بویە هووکار کوشیان دوو ئەندام حەشد"، دیارییش کرد "بر زەردەیل ماددی هێمان لە ژیر لێکۆڵینەوەس لە ناو وەردەوامی فڕین فڕۆکە لە ئاسمان ناوچەگە".

‏لە لایەی خوەی دەسەی حەشد شەعبی لە بەیاننامەیگ دووپات کرد کە هێزەیل کەفتنەسە وەر "دەسدرویژیگ زیۆنستی - ئەمریکی" و وە "ناپاک" وەسفی کرد لە مەرزەگە لە قەزای قایم لە پارێزگای ئەنبار.

‏لە بەیاننامەی دەسەگە هاتیە، کە جەنگاوەریگ گیان لەدەسدا و چوار ترەک زەخمداربوین، بیجگە لە زەخمداربوین کارمەندیگ لە وەزارەت وەرگری عراق لە ئەنجام ئەو پەلامارە.

