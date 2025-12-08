لافاو وارانەگە دووڵ چای نیمە پڕەو کەێد

شەفەق نیوز- سەڵاحەدین

دویای ئەو وارانەیلە کە لە ناوچەیە فرەیگ عراق وارێد، ئمڕوو دووشەممە، لافاو دووڵ چای لە خوەرھەڵات دووزخورماتوو لە پارێزگای سەڵاحەدین داگیر کرد.

پسپۆڕەیل کەشناسی دووپات کردن کە ئی لافاوەیلە رخداری لەبان ئاوایەیل و ناوچەیل کشتوکاڵی نەیرن، بەڵکم مزگانی خێرە دویای ئەو هشکەساڵی تیژە لە ناوچەگە لەی هەفت مانگ گوزەشتە.

پسپۆڕەیل دیاری کردن کە کەمی وارانەگە لەی ساعەتەیل گوزەشتە پایانی نییە، کە وتن: گشت مدووەیل ئامادەن، تەنیا تەکان کەمیگ وەرەو خوەرھەڵات خوازێد، کە شایەت ئیوارەی ئمڕوو یا ئمشەو بوود، و کاریگەری فراوانیگ لەبان کەشوهەوای عراق دروس کەێد.

وەگورەی داتایەیل، مەزەنە کریەێد سێ واران لەناو ئی پەڵەی ئیسە بوود، کە لە ساعەتەیل ئایندە و لە هەفتەی ئایندە، و لە کۆتایی هەفتە و دویای ئەوەیش بوارێد، کە مزگانی واران خاسیگ دەێد.