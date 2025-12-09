لافاو چەن رییگ ناوەین پارێزگایەیل و هەرێم کوردستان بڕێد (ڤیدیۆ)

شەفەق نيوز – سەڵاحەدین / كەركوك

لافاوەیل ئەو وارانەیلە، ئمڕوو سێشەممە، چەن رییگ دەیشتایی ناوەین پارێزگایەیل عراق وەتایبەت لە باکوور وڵات بڕیە.

سەرچەوەیل ناوخوەیی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: لافاوەیل ری ناوەین بەغداد و کەرکوک نزیک ناوچەی دووزخورماتوو لە پارێزگای سەڵاحەدین بڕیە.

وتنیش: لافاوەیل ری ناوەین کەرکوک و سلێمانی لە ناوچەی چەمچەماڵ لە هەرێم کوردستان بڕیە.

وەرجەیە، وەڕیەوبەرایەتی سەرچەوەیل ئاو لە پارێزگای کەرکوک راگەیان کە بڕ وارانەیل لە ماوەی 24 ساعەت گوزەشتە بەرزەو بویە.

لە ئەنبار، لافاو دووڵ حجلان لە حەدیسە خوەرئاوای پارێزگاگە بڕیە، کە بەشەیلیگ لە بووسانەیل و زەویەیل دەورگردی نقوم کردگە.

لە پارێزگای دیالە، حکومەت ناوخوەیی بڕیار پەکخستن دەوام فەرمی لە مەکتەوەیل ئەرا ئمڕوو دا، لەوەر بەدی کەشوهەوا، لە وەختیگ وەڕیەوبەرایەتی پەروەردەی پارێزگای سەڵاحەدین بریار پەکخستن دەوام خستە دەس وەڕیەوبەرایەتیەیل بەشەیل لەو مەکتەوەیلە کە لەوەر وارانە رفتەیل زەرەد وەپییان رەسیە.

هەرلیوا، وەڕیەوبەرایەتی گشتی پەروەردەی سەڵاحەددین لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەحمەد سامی وەڕیەوبەر گشتی بڕیار پەکخستن دەوام لەو مەکتەوەیلە کە لەوەر بەدی ریوبانەیل وەپی نیەڕەسن دادە دەس بەش قەزایەیل.

پارێزگای سەڵاحەدین، لە ئیوارەی دویەکە یەکشەممەو پارێزگای سەڵاحەدین وارانوارین وەخوەی دوینێد، نە بویە مدوو بڕیان بەشیک لە ریەیل ئاوایی و پەکخستن هامشوو ماشینەیل لە بەشیک ناوچەیل باشوور.