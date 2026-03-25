لافاو پەرد بوودە ناو بازاڕ جەلەولا و مەنەلی ری لە ماشینەیل بارهەڵگر بڕێد

ئیدارەی شار جەلەولا لە پارێزگای دیالە، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرا کرد کە لافاو و تونی ئاو لە چەن ناوچەیگ وەردەوامە، و دووپات کرد کە چەن دوکانیگ لە بازاڕ شارەگە چووڵ کریانە دویای ئەوەگ ئاو پەرد بویە ناویان.

مەهدی کروی، سەرۆک یەکەی ئیداری شار جەلەولا، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هێمان لافاو وە بڕ فرەیگ وەرەو ناوچەیل جەلەولا تیەێد، وەتایبەت ئەو شوونەیلە ک نزیکن چەم دیالە و دووڵ عوسەج، و بەشیگ لە ئاویش چگە ناو بڕیگ لە دوکانەیل بازاڕ.

کروی وتیش: لە سەعاتەیل گوزەشتە چەن دوکانیگ چووڵ کریانە تا زیان وەپیان نەڕەسێد، و هێمان تیمەیل خزمەتگوزاری کەفتنەسە ئامادەباشی ئەرا کۆنتڕۆڵکردن لافاوەگە، بی ئەوەگ تا ئیسە هیچ زیانیگ لە داشت و گیان بوود.

لەلای خوەیەو، عەلی زومەد، قایمقام قەزای مەنەلی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ناوچەیل مەنەلی و قەزانیە لە سەر سنوور ئیران تا ئیسە لافاو گەورە وەخوەیان نەینە، بەڵام لە لایەن کەشناسییەو ئاگادار کریایمن ک لە سەعاتەیل بانان بڕیگ فرە لە لافاو تیەێد، وەتایبەت لە تەحمایە و وادی تەرلەسق، وەپەی مەزەنەیل کەشوهەوا.

زومەد دیاری کرد ک ئاست ئاو لە بان ری ناوەین دیالە و واست لە لای مەنەلیەو بەرزەو بوبە، بەڵام کاریگەری نەیاشت وەبان هاتوچو ماشینە بویچگەیل، بەڵام ریەگە ئیرنگە ئەرا بارهەڵگرەیل و ماشینەیل سەنگین نیمچە بەسیاس ئەرا دویرکەفتن لە هەر لادانیگ، وەتایبەت نزیک ئەو پیەڵەیلە ک ئەرا رەدکردن ئاو دروس کریانە، تا ریگری بکریەێد لە هەر لادان یانگ رمیانیگ مەوقەی رەدبوین ماشینە گەورەیل.

وەرجە یەیش، وەزارەت سەرچەوەیل ئاو عراق، هوشداری دا لە ئەگەر لافاو لە چەن ناوچەیگ وڵات ئەرا سوو پەنجشەمە، و داوا لە مەردم کرد ریکارەیل خوازیاگ جیوەجی بکەن وەر و پابەند بوون وە رینمایەیل فەرمی.

هەرلیوا بەش مەزەنەی کەشناسی راگەیان ک کاریگەری پەڵەی واراناوی لە گشت شارەیل وڵاتەگە تا شەوەکی جومعە وەردەوام بوود، و هوشداری دا لە دروسبوین لافاو وە مدوو رفتی واران.