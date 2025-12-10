لافاو دووزخورماتوو پیەڵ سەرەکی لەکار وسنێد و هامشوو وەرەو کەرکوک بڕێد

شەفەق نيوز- سەڵاحەدین

سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە قەزای دووزخورماتوو لە پارێزگای سەڵاحەدین، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە ئەو لافاوەیل بەرزە لە ماوەی ساعەتەیل گوزەشتە، بویە مدوو پەکخستن پیەڵ ناوەین دووزخورماتوو و پارێزگای کەرکوک وەتەواوەتی، کە بویە مدوو وسیان جموجویل هامشوو و بڕیان ری سەرەکی وەگەرد پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو واران رفتە کە دویەشەو واری، ئاو دووڵ دووز بەرزەو کرد، و بەشیگ لە پیەڵەگە رمان، کە هیشت لایەنەیل ئەمنی و شارەوانی ریەگە بوەسن ئەرا بیوەیی مەردم.

وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی و لایەنەیل خزمەتگوزاری، لە شەفەقەو وەردەوامن لە کارکردن ئەرا هەڵسەنگاندن زەرەدەیل، و ری ماشینەیل خریا بان ریەیلیگ ترەک، هەرچەن سەخت و دویرن، کە قەرەباڵغ و دیرکەفتن لە هامشوو ناوەین دووزخورماتوو و کەرکوک دروس کرد.

سەرچەوەگە وتیش: پەککفتن پیەڵەگە هەڕەشەی بڕیان پەیوەندی ناوەین قەزا و پارێزگاگە کەێد و کاریگەری لەبان جموجویل بازرگانی دیرێد، دووپاتیش کرد کە دەسەڵاتەیل ناوخوەیی داوا لە لایەنەیل پەیوەندیدار لە پارێزگاگە و وەزارەت ئاوەدانی و نیشتەجیکردن کردن تیمەیل هونەری پسپۆڕ کلبکەن ئەرا دەسکردن وە خاسەوکردن و دووارە وازکردن ریەگە لە نزیکترین وەخت.

چەن ناوچەیگ لە سەڵاحەدین، لە وەختیگ وەرز واران دەسوەپی کرد، لافاوەیل ناکاوی وەخوەیان دوینن کە بوینە مدوو زەرەدەیل ریوبانەیل و ژیرخانەیل، وەگەرد داواکاری مەردم وە گرنگی پاڵپشتیکردن ریکارەیل مقیەتیبوین و پرۆژەیل مقیەتیکردن لە لافاوەیل.