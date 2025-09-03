كپەوکردن ئاگر قەواسەیل بازاڕ سەدریە لە ناوڕاس بەغداد
2025-09-03T09:29:41+00:00
شەفەق نيوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغداد پایتەخت، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە ئاگر لە قەواسەیل بازاڕ سەدریە لە ناوڕاس بەغداد هیز گرد.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگر لەناو بڕیگ لە گەناڵخەی بان قەواسەیل بازاڕ سەدریە لە ناوڕاس بەغداد هیز گرد.
سەرچەوەگە وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە و توەنستن ئاگرەگە کپەو بکەن وەبی زەخمداری کەسیگ.
سەرچەوەگە دیاری کرد کە لە لێکولینەوەی سەرتایی دەرکەفت کە ئاگرەگە لە ئەنجام شۆرت کارەبایی بڵویزە کردگە.