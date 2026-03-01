كەمی کاش مووچەی خانەنشینەیل عراق خەێدە دیر

كەمی کاش مووچەی خانەنشینەیل عراق خەێدە دیر
2026-03-01T10:50:13+00:00

شەفەق نيوز - بەغداد 

سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرا کرد کە ریکارەیل خەرجکردن مووچەی خانەنشینەیل ئەرا مانگ ئادار تکەپا دەێد ئەوەیش لەوەڕ کەمی کاش لەناو بانکەیل حکومەتی.

 سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: مووچەی خانەنشینەیل تا ئیسە سپۆنسەر نەکریاس، و چەوەڕی مەرەقەزکردن پویل وە تەواوکردن ریکارەیل کریەێد.

 سەرچەوەگە دووپاتیش کرد کە کەمی کاش لەلای بانکەیل حکومەتی بویەسە مدوو دیرکەفتن خەرج مووچەیل، وتیش: پویل بانکەیل رافیدەین و رەشید کەمە و پویل کاش لەو بانکەیل کەمە کە وە نەرێنی لەبان کارەیلیان شکیاوە.

  سەرچەوەگە دیاری کرد کە لەناو مدووەیل دویاکەفتنی و کەشەنەیان وە سیستەمەیل بانکی و پشتبەسین وە پویل هشک، وەگەرد لاوازی تەکنیکەیل ئەلیکترۆنی نوو، و کەمی ئەزموون پیشەییە، بیجگە کارەیل گەندەڵی. 

  

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon