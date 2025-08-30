كەركوك و نەینەوا.. ئاگر ماشینیگ سزنێد و ماشینیگ چوودە ناو چایخانەیگ و کپەوکردن ئاگر ناو سێ دوکان

شەفەق نيوز– كەركوك/ نەینەوا

سەرچەوەیگ لە وەڕیەوبەرایەتی وەرگری شارستانی لە پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگریگ لەناو ماشینیگ نوو لەناوڕاس شارەگە، و لە ناوچەیگ ترەک ماشین چوودە ناو چایخانەیگ.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: لەبان جادەی کۆرنیش ناوڕاس کەرکوک ئاگر لە ماشینیگ هیزگردن، کە وەتەواوی سزیا وەزبی زەخمداری کەسیگ، لەوەر گیچەڵیگ لەناو ماشینەگە.

وتیش: رویداویگ ترەک لە جادەی پارێزگا، ماشینیگ لەدەس رانندە دەرچگە لەوەڕ تونی رانین، و چگەسە ناو چایخانەی سنەوبەر و زەرەد گەورەیگ وەپی رەسانیە و رانندەی ماشینەگە زەخمدار بویە.

سەرچەوەگە وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی و پولیس هاتەچو دەسوەردان لەو دوو رویداوە کردن و لێکۆڵینەوە لەلییان واز کردن.

لە پارێزگای نەینەوا، سەرچەوەیگ ئەمنی وت: تیمەیل وەرگری شارستانی توەنستن ئاگر لەناو سێ دوکان لەناو باڵەخانەیگ لەژیر دروسکردن لە قەزای تەلەعفەر خوەرئاوای شار موسڵ کپەو بکەن.

دیاری کرد کە ئاگرەگە لەناو سێ دوکان هیز گرد وە لە قات خواردن کریاوینە بازاڕیگ لەناو ئەو باڵەخانە کە تەواو نەویە، وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی توەنستن ئاگرەگە کپەو بکەن، و نەیلن بڕەسێدە ئەو شوینەیل ترەک ، وەبی توومارکردن زەخمداری کەسیگ.

وتیش: لایەنەیل پەیوەندیدار لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کردن.