كەركوك.. مردن وەتەمەنترین کەیوانوو لە تەمەن 124 ساڵە

شەفەق نيوز – كەركوك

وەتەمەنترین ژن لە کەرکوک و عراق وەگشتی، ئمڕوو جمعە، لە تەمەن 124 ساڵ دویاکووچی کرد، وەگورەی راگەیانن فەرمانگەی پزشک دادوەری لە خەسەخانەی ئازادی.

سەرچەوەیگ لە تەندروسی کەرکوک خەوەردا لە مردن خانمە حاجی نایلە سوادی، کە وەتەمەنترین ژنە لە پارێزگای کەرکوک و عراق وە گشتی.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: فەرمانگەی پزشک دادوەری لە خەسەخانەی ئازادی، تەرم کەیوانوویگ وەرگرد، و دویای ریکارەیل ناسین ناسنامەی دەرکەفت کە خانمە حاجی نایلە سوادیە، لە داڵگبوی نزیک ساڵ 1901.

وتیش: ئەو ژنە لە ناوچەگە ناسیاس وە درویژی تەمەنی و تەندروسی خاسی، هەرچەن پیر بویە، و رێز لەلای مەردم داشت، کە لەبان باسەیلی چاشیانە کە باس ماوەیل میژویی کوینەی ژیان کەرکوک کردیاد.

سەرچەوەگە وتیش: مردنی سەروشتی بویە، دویای ئەوە کە لە ماوەی دوو رووژ گوزەشتە تەندروسیی شیویاس، وتیش: کەسوکارەیلی تەرمەگەی وەرگردن تا لە قەورسان بنەماڵەی لە شار کەرکوک وەخاک بنەنەی.

سەرچەوەگە وتیش: حاجی نایلە سوادی خان لە کەسایەتیە ناسیاگەیل بوی لەناو گەورە تەمەنەیل لە کەرکوک، کە زیاتر لە یەک سەدە لە ئاڵشتبویەیل سیاسی و کۆمەڵایەتی لە پارێزگاگە و عراق وەگشتی وەچەو دی.