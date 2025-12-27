كەركوك.. رزگارکردن خیزانیگ دویای رمیان بەشیگ لە قەواسەی ماڵیان لەوەر واران

شەفەق نيوز- كەركوك

سەرچەوەیگ پزشکی لە خەسەخانەی قەزای حەویجە لە پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە پولیس حەویجە خیزانیگ رزگار کرد دویای رمیان بەشیک لە قەواسەی ماڵیان لە ئەنجام ئەو وارانەیل رفتە لە ساعەتەیل گوزەشتە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە شەفەق ئمڕوو شەممە لە ئاوای عەرەسە سەروە ناحیەی عەباسی بوی، کە دویای خویسیان قەواسەی ماڵەگە بەشیگ لەلی رمیا، کە زیڕە خستە ناو خیزانەگە.

وتیش: هیزەیل ئەمنی وە هەماهەنگی وەرد لایەنەیل پەیوەندیدار، وەکوتپڕ کەفتنە جویلە دویای وەرگردن ئاگاداری لە خەڵکەگە، و توەنستن گشت کەسەیل خیزانەگە رزگار بکەن و لەناو ماڵەگە درارن.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە یەکیگ لە خیزانەگە وەی رویداوە تویش زەخمداری هات، کە ئەرا خەسەخانەی قەزای حەویجە بریا.

وتیش: لایەنەیل پەیوەندیدار زەرەدەیل ماڵەگە توومار کردن و دەزگایەیل ئەمنی داوا لە هاوڵاتیەیل کردن وەتایبەت لە ئاوایەیل وریا بوون لە وەخت وارا، و دڵنیایی لە بیوەیی ماڵەیلیان بوەن، وەتایبەت ماڵەیل خەڕگین و کوینە.

ئی رویداوە لە سای وەردەوامی کاریگەری نابان لە چەن ناوچەیگ لە کەرکوک تیەێد، کە بویەسە مدوو زەرەدەیل دارایی لە بەشیگ لە ئاوایەیل، وەبی توومارکردن زەرەد گیانی.