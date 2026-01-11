كەركوك.. تیمیگ پزشکی کوورپەیگ لە بیمارییگ دەگمەن و ئاڵووز رزگار کەێد

شەفەق نيوز- كەركوك

ئەرجان محمد رەشید وەڕیەوبەر گشتی تەندروسی کەرکوک، ئمڕوو یەکشەممە، سەرکەفتن تیمیگ نەشتەرگەری راگەیان لە بەش نەشتەرگەری مناڵ وە ئەنجامدان نەشتەرگەرییگ دەگمەن ئەرا کوورپەیگ یەک رووژە، دویای کلکردنی لە خەسەخانەی ئازادیەو.

رەشید لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو مناڵە کەفتە ژیر تاقیکردن پزشکی و تیشکی دەرکەفت کە پەنامیگ لە ترینجگ دیرێد نە قەوارەی پەنامەگە نزیک (20) سانتیمەتر بویە، کە ئی بیماریە دەگمەن و ئاڵووزە لە نەشتەرگەری مناڵ، و دەسوەردان هویرد و ناسک خوازێد.

وتیش: ئی نەشتەرگەریە وە سەرکەفتن تەواویگ ئەنجام دریا، کە تیمەگە توانست پەنامەگە وەتەواوی لاوەێد، و نزیکەی پەنج ساعەت وەردەوام نەشتەرگەری کریا.

دیاری کرد کە مناڵەگە دویای نەشتەرگەری خریا بەش کوورپەیل تا ئەرا ماوەی 11 رووژ لەژیر چەودیاریکردن پزشکی بوود، کە ئەو ماوە تەواو بوی و و تەندروسی خاسیگ لە خەسەخانە دەرچگ.

وەڕیەوبەر گشتی تەندروسی کەرکوک دووپات کرد کە ئی سەرکەفتن پزشکیە توانای بەرز کادرەیل پزشکی و تەندروسی لە پارێزگاگە نشان دەێد، و رکدارییان ئەرا پیشکەشکردن خاسترین خزمەتگوزارییەیل چارەسەری، وەگورەی بەرزترین پەیمانەیل پزشکی.