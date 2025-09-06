كەركوك.. کابرایگ ماتووڕسکڵ خوەی سزنێد لە ناڕەزایی لەبان غەرامەکردن هاتوچو (ڤیدیۆ)

شەفەق نيوز- كەركوك

هاوڵاتییگ خەڵک شار کەرکوک، ئمڕوو شەممە، لەناو یەکیگ لە بازاڕەیل شارەگە، ماتووڕسکڵ خوەی سزان، دویای چەسپانن غەرامەیگ هاتوچو لەبانی، کە مشتومڕ فراوانیگ لەناو مەردم دروس کرد.

وەچەودیەیلیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: مەفرەزەیل هاتوچو غەرامەیگ لەبان خاوەن ماتووڕسکڵیگ توومار کردن، هەناێ لەناو بازاڕیگ میللەتی بوی لەناوڕاس کەرکوک، کە تویڕە بوی و بەنزین رشانیەسە بان ماتووڕسکڵەگەی و لەوەرچەو ریوارەیل ئاگری دا.

یەکیگ لە وەچەودیەیل لە ناوچەی سەر پیەڵ (راس ئەلجسر) وەناو جەنگیز خالد ئەرا ئاژانسمان وت: ئەو کارە دڵتەزن بوی لە کە خاوەن ماتووڕسکڵیگ وەگەرد وەرگردن غەرامەگە ماتووڕسکڵەگەی سزان، کە زیڕە خستە ناو مەردم بازاڕەگە تا تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە کپەوکردنی.

وتنیش: ئەو کابرا لە نارەزایی لەبان پویل غەرامەگە ئەو کارە کرد کە جویر سزای سەختیگ لەباتی بوی وەگەرد سەختی ژیانگوزەرانیی، دووپات کردن کە لە ئەنجام تویڕوبوینی ئەو رەفتارە کرد.