كوورپەیگ تازە لەداڵگبوی وە "دگان شیری" پزیشکەیل سەرسام کەێد

‏شەفەق نیوز ـ بابل

کوورپەیگ تازە لەداڵگبوی، ئمڕوو یەکشەممە، پزیشکەیل راوێژکاری دگان لە خەستەخانەی شۆمەلی گشتی بابل تویش ئەڵاجوی کرد، وە پیشوازیکردن حالەت نامۆیگ زاڕوو تازە لەداڵگبوییگ کە مەوقەی لە داڵگبوین دگان شیری دیرێد.

‏فەرمانگەی تەندروسی بابل لە بەیاننامەی کوڵیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "راوێژکاری دگان لە خەستەخانەی شوملی گشتی پیشوازی لە حالەت دەگمەن زاروو تازە لەداڵگبویگ کرد کە وەگەرد لەداڵگبوینی دگان شیری داشت، بویە مدوو سەختی شیرخواردن سروشتی ئەرای".

‏وتیش "مناڵەگە نەشتەرگەری دراوردن دگان ئەرای کریاس وەشیوەی سەرکەفتیگ وەبان دەس دکتۆر زیاد هەزاع، وەبی توومارکردن هویچ کاریگەریگ" دیاریکرد "مناڵەگە ئیرنگە تەندروستی جیگیرە".

‏

‏