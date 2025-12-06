كوشیان گەنجیگ وە تووڵەسەنین هووزانە لە موسڵ

شەفق نيوز- نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان گەنجیگ لەداڵگبوی ساڵ 1998 وە گولەی کەسەیلیگ نەناسیای لە ناوچەی كوكچلي خوەرھەڵات موسڵ.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: زانیاریەیل سەرەتایی نشان دەن کە تاوانەگە لە سوین تووڵەسەنین کوشیان کەسیگ وەرجە نزیکەی ساڵ ونیمیگ بویە، دیاری کرد کە بکوشەیل ری لە قوربانیەگە گردنە لەو ناوچە و تەقە لەلی کردن و وەرەو شوین نادیاریگ واینە.

وتیش: هیزەیل ئەمنی دەسکردن وە مینەکردن و وەشوینکەفتن تاوانکارەیل، و لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کریا.