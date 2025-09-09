كوشیان پەنج کەس لە یەک خیزان و دراوردن تەرمیگ لە دوو رویداو جیاجیا لە باشوور عراق

شەفەق نيوز- زیقار/ بەسرە

دوو پاریزگا لە باشوور عراق، ئمڕوو سێشەممە، دوو رویداو هاتوچو توومار کردن، کە بوینە مدوو کەفتن قوربانی لە زیقار و بەسرە.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پەنج کەس لە یەک خیزان لە پارێزگای بەسرە لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو لەبان ری ناودەوڵەتی لە باشوور شار ناسریە ناوەند پارێزگای زیقار گیانیان لەدەسدان.

وتیش: رویداوەگە لەناوەین ماشینیگ ساڵۆن و تانکەریگ بویە مدوو پلیانی و مردن گشت کەسەیل لەناوی.

لە بەسرە سەرچەوەیگ ترەک وت: تیمەیل وەرگری شارستانی توەنستن وە ئامێرەیل جیاوەکردن و بڕین هایدرۆلیکی تەرم کەسیگ لەناو ماشینیگ درارن دویای رویداویگ هاتوچو لەبان ری شەلامچە لە باشوور پارێزگاگە.

دیاری کرد کە هیزەیل ئەمنی بردن تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری ئاسان کردن، و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کردن.