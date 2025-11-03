كوشیان سێ مناڵ لە ئەنجام هیزگردن ئاگر لەناو ماڵیگ لە بەغداد
2025-11-03T17:41:37+00:00
شەفق نيوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان سێ مناڵ لە ئەنجام رویداویگ هیزگردن ئاگر لەناو ماڵیان لە باشوور خوەرھەڵات بەغدا.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو. سێ مناڵە سێ دویەت لە تەمەن 6 ساڵان و4 ساڵان و دوو ساڵان بوینە، لە ئەنجام هیزگردن ئاگریگ لەناو ماڵیان لە گەڕەک خەنسا لە قەزای نەهرەوان گیانیان لەدەسدان.
دیاری کرد کە تەرمەیڵ ئەرا پزشک دادوەری بریان ئەرا تەواوکردن ریکارەیل یاسایی، و لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کریا.