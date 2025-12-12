كوشيان و زەخمداری.. تەم بوودە مدوو رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لە ئەنبار

شەفەق نيوز- ئەنبار

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لەبان ری حەدیسە لە پارێزگای ئەنبار.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداویگ هاتوچو کەفتە ناوەین پاسیگ نەفەر هەڵگر وەگەرد ماشینیگ بارهەڵگر لەوەی ئەو تەم خەسە کە شەوەکی ئمڕوو دروس بوی، بویە مدوو کوشیان چوار کەس و زەخمداری نۆ کەس ترەک.

وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە و تەرمەیل ئەرا پزشک دادوەری بردن، و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە.

سەرچەوەگە وتیش: تەم و داوەزیان ئاست نووڕستن مدووەیل سەرەکی رویداوەگە بوین، و ئاگادار رانندەیل کرد لە رخباری رانین وەی کەشوهەوا.