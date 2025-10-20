كوشيان ژنیگ وەدەس ئەندامیگ ئەمنی لە میسان و دەسگیرکردن چوار بیگانە لە دیالە

شەفەق نيوز- ميسان/ ديالە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای میسان، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان ژنیگ وە دەس ئەندامیگ ئەمنی و تەرمەگەی نزیک خاڵیگ وەشکین فڕە دریاس.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزەیل ئەمنی تەرم ژنیگ پەیا کردن کە کوشیاس و لە نزیک کەڕەڤانیگ سەروە خاڵیگ ئەمنی فڕە دەریاس.

وتیش: زانیاریەیل سەرەتایی نشان دەن کە بکوشەگە ئەندام ئەمنیە هەر لەو خاڵە کار کەێد، و پەیوەندییگ وە قوربانی دیرێد کە سروشتی نەزانیاس.

وتیش: دەزگایەیل ئەمنی کە ەفتنسە مینەی بکوش ئەرا جیوەجیکردن ریکارەیل یاسایی وەرانوەری.

لەلاییگ ترەک، وەڕیەوبەرایەتی هەواڵگری سەربازی، دەسگیرکردن چوار کەس بیگانە راگەیان هاتنە وەشیوەیگ نایاسایی باخە ئیدیم سنوور وەرەو پارێزگای دیالە.

وەڕیەوبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەش هەواڵگری و ئاسایش فیرقەی کۆماندۆی 23 توانست وەگوڵەیگ چوار کەس بیگانە دەسگیر بکەێد، کە هاتنە وەرەو ناو زەویەیل عراق وەشیوەیگ نایاسایی دزە بکەن وەرەو پارێزگای دیالە، و دریانە دەس لایەنەیل پەیوەندیدار.