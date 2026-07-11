كوشيان عەمیدیگ خانەنشین و زەخمداربۊن کوڕەگەی وە رۊداویگ هاتوچو و ئەنبار دوو خنکیان توومار کەێد

شەفەق نیوز- بەغداد/ ئەنبار

ئەفسەریگ وە پلەی عەمید خانەنشین، ئمڕوو شەممە، گیان لەدەسدا، و کوڕەگەی کە ئەفسەریگە وە پلەی رائید لە وەزارەت ناوخۆ زەخمدار بۊ، یەیش لەئەنجام رۊداویگ هاتوچو لەبان رس ری ناودەوڵەتی لەناوەین بەغداد و بابل.

سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە رۊداوەگە لەئەنجام پلیان ئەو ماشینە بۊە کە هەڵیانگردۊد لەبان ری سەرەکی ناودەوڵەتی، و دیاری کرد کە زانیارییە سەرەتاییەیل نیشان دەن کە رۊداوەگە لەئەنجام لەدەسداین کۆنترۆڵ لەبان ماشینەگە بۊە، لە وەختیگ لایەنە پەیوەندیدارەیل دەس وە رێکارەیلیان کردنە ئەرا لێکۆڵینەوە لەباوەت هوکارەیلی.

لە ئەنبار، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەرداد لە توومارکردن خنکیان گەنجیگ لە ناوچەی ئەبو تیبان لە خوەرئاوای پارێزگای ئەنبار، لە وەختیگ تیمەیل فریاکەفتن و مەردم ناوچەگە وەردەوامن لە مینەکردنی.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وتیش کە مینەکردن هێمان وەردەوامە وە بەشداریکردن تیمەیل فریاکەفتن و شمارەیگ لە خوەیبەخشەیل.

زیای کرد کە لایەنە پەیوەندیدارەیل داوا لە تیمەیل ئاوی کردنە بەشداری لە مینەکردنەگە بکەن ئەرا زویکردن رەسین وە خنکیایەگە، لە وەختیگ تا ئیسە هیچ پیشکەفتنیگ نوو لەباوەت رۊداوەگە توومار نیەکریاس.

لە رۊداویگ ترەک، سەرچەوەگە ئاماژە وە گیانلەدەسداین گەنجیگ کرد لەئەنجام رۊداویگ خنکیان لەناو یەکیگ لە مەلەوانگەیل لە قەزای خالدیە لە خوەرهەڵات پارێزگاگە.

وەپای سەرچەوەگە، هیزە ئەمنییەیل رەسینەسە شۊن رۊداوەگە، و تەرمەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری بردنە ئەرا تەواوکردن رێکارە یاساییەیل، لە وەختیگ لێکۆڵینەوەیگ واز کریا ئەرا زانستن هوکارەیل رۊداوەگە.