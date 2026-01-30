كوشيان دوو کەس وە رویداویگ تلیان لە خوەرھەڵات بەغداد.. ڤیدیۆ

كوشيان دوو کەس وە رویداویگ تلیان لە خوەرھەڵات بەغداد.. ڤیدیۆ
2026-01-30T10:24:35+00:00

شەفەق نيوز- بەغداد 

سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغداد، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە کوشیان دوو کەس وە رویداویگ تلیان لە گەڕەک ئوور خوەرھەڵات پایتەخت.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دوو کەس وە کەنار ریەگەو ری کردیان، تویش رویداو تلیان هاتن وەلایەن ماشینیگ وە تونییگ شیتانە رانێد، کە هەردوگیان لەو شوینە گیانیان لەدەسدان.

وتیش: هیزیگ ئەمنی رەسیە شوین رویداوەگە، و دوو تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری برد ئەرا تەواوکردن ریکارەیل یاسایی، و دەسکرد وە مینەکردن ماشینەگە و خاوەنی.

كوشيان دوو کەس وە رویداویگ تلیان لە خوەرھەڵات بەغداد.. ڤیدیۆ

ڤیدیۆی 1

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon