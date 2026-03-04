قەیران پویل کاش بەشەوکردن مووچەی مانگ ئازار چەودێری کۆمەڵایەتی دیرخەێد
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرایکرد خەرجکردن مووچەی چەودێری کۆمەڵایەتی ئەرا مانگ ئازار دویاخریا لە ئەنجام کەمی پویل کاش کە ها لە لای لایەنەیل پەیوەنیدار.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دیر دابینکردن پویل هەوەجەکریاگ بویەسە مدوو مەرەقەزنەکردن مووجچە لە وادەی دیاریکریای" دیاریکرد "لایەنەیل پەیوەنیدار کارکەن ئەرا چارەسەرکردن قەیران و مەرەقەزکردن پویل".
وتیش "سوودمەنەیل خەوەردارکریەن لە وەخت مەرەقەزکردن نوو دەسوەجی رێکارەیل دارایی تەواوکرێد".
دویاخستنەگە لە وەختیگە کە لایەنەیل پەیوەنیدار وە دەس بارودۆخ ئابووری و پەستان دارایی ناڵن کە دامەزراوەیل پەیوەنیدار ویوەرویبوینە کاردانەوە داشتیە وەشیوەی راستەوخوەی وەبان هاوڵاتیەیلیگ کە پشت وە مووچە بەسن ئەرا دابینکردن هەوەجەیل رووژانەی زندگی.