‏قەیران كاش هەڕەشە لە دویاکەفتن مووچەی خانەنشینەیل و چەودێریی کۆمەڵایەتی لە عراق کەێد

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو شەممە، ئاشکرایکرد هاتێ مەرەقەزکردن مووچەی خانەنشینەیل و وەلیفەتمەنەیل لە تووڕ چەودێری کۆمەڵایەتی دویا بکەفێد، لە ساي ئەو قەیران داراییە کە عراق وەپی رەدبوود وە مدوو کەمی كاش دارایی و داوەزیان داهات.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "کارەیل خەرەجکردن مووچەی شمارەی فرەیگ لە فەرمانبەرەیل دەوڵەت ئەرا مانگ گوزەشتە تا ئیسە وەردەوامە، بڕیگ لە هاوڵاتیەیل شایستە دارایەیلیان تا ئێ وەختە وەرنەردنە، چەوەڕی خەرجکردن و دابینکردن پویل هەوەجەکریاگ کرێد.

‏وتیش، "وەردەوامی کەمی نەختینە کاریگەری وەبان وەخت خەرجکردن بڕیگ لە شایستە دارایەیل داشتیە، لەناوەینیان مووچەی خانەنشینەیل چەودێری کۆمەڵایەتی، ئەگەر لە رووژەیل ئایندە نەختینەی هەوەجەکریاگ دابین نەکرێد".

‏دیاریکرد، دیرکەفتن خەرجکردن مووچەی هاوڵاتیەیل لەی ئێ ماوە رەنگدانەوەی پەستان داراییە کە گەنجینەی گشتی رویوەروی بویە، لە ناوەڕاست چەوەڕوانی ئەرا بۆ ڕێکارەیل حکومەت ئەرا دابینکردن نەختینەی هەوەجەکریاگ و مسۆگەرکرد مەرەقەزکردن شایستە داراییەیل.

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