قەیران خنکنەر سزەمەنی لە بەعقوبە... بەنزین لە فرەیگ وێستگەیل نیەمینێد
شەفەق نیوز ـ دیالە
ئەمڕۆ دووشەممە، شار بەعقووبە لە پارێزگای دیالە، تویش قەیرانیگ سزەمەنی بوی دویای ئەوەگ بەنزین لە فرەیگ وێستگە حکوومی و ئەهلییەگان نەمەن.
هاوڵاتیەیل وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیانن کە "فرەیگ لە وێستگە حکوومی و ئەهلییەیل بەعقوبە و ناوچەیل دەوروگەرد، بی بانزین نۆرمال و موحەسەنن "دیاریکرد، بەنزین وەردەس تەنیا سوپەرە کە فرە گرانە نرخ یەک لیتری 1250 دینارە لە وێستگەیگ نزیک چوارڕیان وەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی دیالە.
وەپای قسەی هاوڵاتیەیل ئەوان ئێ شەوەکیە لە وێستگەیەگەوە ئەرا یەک ترەگ مینەکردنە ئەرا دابینکردن سزەمەنی، باوجی بی وەلیفەت بوی.