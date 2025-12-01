‏قەیران خنکنەر سزەمەنی لە بەعقوبە... بەنزین لە فرەیگ وێستگەیل نیەمینێد

2025-12-01T09:23:25+00:00

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏ئەمڕۆ دووشەممە، شار بەعقووبە لە پارێزگای دیالە، تویش قەیرانیگ سزەمەنی بوی دویای ئەوەگ بەنزین لە فرەیگ   وێستگە حکوومی و ئەهلییەگان نەمەن.

‏هاوڵاتیەیل وە  ئاژانس شەفەق نیوز راگەیانن کە "فرەیگ لە وێستگە حکوومی و ئەهلییەیل بەعقوبە و ناوچەیل دەوروگەرد، بی  بانزین  نۆرمال و موحەسەنن "دیاریکرد، بەنزین وەردەس تەنیا سوپەرە کە فرە گرانە نرخ یەک لیتری 1250 دینارە  لە وێستگەیگ نزیک چوارڕیان وەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی دیالە.

‏وەپای قسەی هاوڵاتیەیل ئەوان ئێ شەوەکیە لە وێستگەیەگەوە ئەرا یەک ترەگ مینەکردنە ئەرا دابینکردن سزەمەنی، باوجی بی وەلیفەت بوی.

