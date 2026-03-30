قەیران کاش مەرەقەزکردن شایستەی خانەنشینەیل دیرخەێد

سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو دوشەممە، ئاشکرای قەیرانیگ لە نەختینەی دارایی کرد کە نواگیری لە خەرجکردن شایستەی کوتایی خزمەت ئەو فەرمانبەرەیلە کەێد کە دریانەسە خانەنشینی، لە وەختیگ پەرلەمانتاریگ پێشننیاریگ خستە روی ئەرا دابینکردن مووچەی دوو مانگ لە ری هەواڵەیل گەنجینە و قەواڵە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: قەیرانەگە گلەو خوەێد ئەرا کەمەوبوین نەختینەی دارایی لای بانکە حکومییەیل وە تایبەت هەردوگ بانك رافدەین و رەشید، کە یەیش بویە مدوو دۊاخستن خەرجکردن شایستە داراییەیل لەلایەن دەسەی خانەنشینی کە تویش کێشەیگ لە دابینکردن نەختینەی دارایی بوود.

و دیاری کرد کە ئی کێشە چوودە بان ئەو سەختی داراییەیلە کە دامەزراوە حکومییەیل وەخوەیان دوینن لە ناوەڕاس داواکاریەیل وە خوازیاگبوین پەیاکردن چارەسەرەیل زویوەزوی ئەرا دابینکردن خەرجکردن شایستەی خانەنشینەیل لە وەخت دیاریکریاگ خوەی".

لەلای خوەییش، پەرلەمانتار مستەفا سەنەد، وت: پێشننیاریگ دایەسە سەرۆکایەتی پەرلەمان لەباوەت یاسای دابینکردن مووچەی دوو مانگ وە بڕ "15 ترلیۆن + 2 ترلیۆن خولخواردگ" لە دەیشت داهاتە نەفتی و بی نەفتییەیلەو، لە ری هەواڵەیل خەزینە و سەنەدات.

وتیش: "بڕیار دادگای فیدراڵی دووپات لە ریپینەیاین وە حکوومەت وەڕیەوکردن کارەیل کەێد ئەرا کلکردن پرۆژەی یاسایگ دارایی، لە وەختیگ تەنیا پەرلەمان توەنێد دەنگ لەبان پێشننیارەیل یاسا داراییەیل بیەێد، جویر ئەوەگ لە یاسای ئاسایش خوەراک رویدا کە پەرلەمان نایەسەیی دویای ئەوەگ دادگای فیدراڵی یاسا کلکریاگە لەلایەن حکوومەتەو هەڵوەشانەو".

و ئی گامە وە رەفتاریگ وەرپرسیارانە وەبی مەیلیگ ئۆپۆزسیۆن دادە قەڵەم، بەڵکم وە پشتیوانییگ ئەرا دەوڵەت و گەل لە رەوشیگ ناسک" وە قسەی خوەی.