قوربانیەیلیگ لە وەردەوەردە و رویداوەیل هاتوچو و خوەیکوشتن

شەفەق نيوز- زیقار/ نەجەف

پارێزگای زیقار، ئمڕوو دووشەممە، کوشیان کەسیگ و زەخمداری 4 کەس ترەک وەخوەی دی وە چەن رویداویگ لە وەردەوەردەی هووزانە و رویداوەیل هاتوچو، و لە ناو قوربانیەیل ئەندامیگ ئەنجومەن پارێزگای وەرین و کوڕەگەی، وەگەرد توومارکردن خوەیکوشتن گەنجیگ لە پارێزگای نەجەف.

سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەردەوەردەیگ وە چەک کەفتە ناوەین کەسەیل بنەماڵەی عەبدلعالی رێسان ئەندام ئەنجومەن پارێزگای وەرین، کە خوەی و کوڕەگەی وە دەس ئەو کوڕەگەی وە گولە زەخمدار بوین، و ئەرا خەسەخانە بریان.

هەمیش لە زیقار، سەرچەوەگە دیاری کرد کە ماشینیگ لەبان ری ناودەوڵەتی باشوور شار ناسریە بویە مدوو کوشیان کەسیگ و زەخمداری دوو کەس.

سەرچەوەگە وتیش: لە پارێزگاگە وەردەوەردەیگ هووزانە لە گەڕەک شەعب وەرەو باکوور قەزای غەراف بویە مدوو زەخمداری کەسیگ و تەقەکەرەگە وەرەو شوین نادیاریگ وایە.

دیاری کرد کە مدوو ئەو رویداوە لە وەردەوەردەیگ لەبان جادەیگ لە ئاوای ئەبو شهاب بویە لە خود قەزاگە.

لە نەجەف، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا کە گەنجیگ لە تەمەن 17 ساڵان وە پەتیگ لەناو ماڵەگەی لە گەڕەک رەحمە ناوڕاس شارەگە خوەی دادە سێدارە.

وتیش: هیمان مدووەیل خوەیکوشتنی نادیارە، و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا، و لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کریا.