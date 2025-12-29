قوربانی لەلییان کەفتیە.. 7 رویداو هاتوچو لە ماوەی یەک رووژ لە نەینەوا
شەفەق نيوز- نەینەوا
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە مردن دوو کەس و زەخمداری 13 کەس ترەک لە ئەنجام هەفت رویداو هاتوچو لە ناوچەیلیگ جیاجیا لە پارێزگاگە لە ماوەی 24 ساعەت گوزەشتە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دوو رویداو هاتوچو جیاجیا بوینە مدوو کوشیان کەسیگ لە ناحیەی شەماڵ سەروە قەزای شنگال، و یەکیگیش لە گەڕەک سدیق لە دیم چەپ شار موسڵ.
وتیش: 13 کەس ترەک لە ئەنجام رویداوەیل هاتوچو لەناو و دەیشت نوقڵ زەخمدار بوینە.
سەرچەوەگە وتیش: بڕ ئەو رویداوەیلە رەسیە هەفت، لە ناوچەیلیگ جیاجیا لە پارێزگای نەینەوا، دیاری کرد کە گشت زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان، و لایەنەیل پەیوەندیدار لێکۆڵینەوە لەو رویداوەیلە واز کردن.