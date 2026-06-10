فڕین فڕۆکەی بێفڕۆکەوان نەناسیای لە باشوور بابل

شەفەق نیوز - بابل

وەچەودیەیل، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان کە دوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوان نەناسیای لە ئاسمان ناوچەیل باشوور پارێزگای بابل فڕینە، وەگەرد رەوش ئامادەباشی و هەڵکشان ئاڵووزییە ئەمنییە دۊایینەیل لە ناوچەگە.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە بابل، لەزوان لە سەرچەوەیل ناوخۆیی، دووپات کرد کە دوو فڕۆکەگە لە ئاستەیل نزم فڕینە، و دۊنریانە لە مەوقەی رەدبوینیان لە ئاسمان باشوور پارێزگاگە وەرەو خوەرئاوا لەناوەین بیاوان نەجەف و کەربەلا.