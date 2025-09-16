فڕۆکەیل F-16ی عراقی حەشارگەیگ تیڕوری لە دووڵ چای لە کەرکوک ویران کەن.. ڤیدیۆ
شەفەق نيوز- كەركوك
فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل هاوبەش، ئمڕوو سێشەممە، ویرانکردن حەشارگەیگ گرنگ هن ریخریاگ داعش لە دووڵ چای لە پارێزگای کەرکوک وە گورزیگ ئاسمانی راگەیان.
شانەی راگەیانن ئەمنی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وە ئۆپراسیۆنیگ جویری و تەقەلای هەواڵگری جیاوازیگ، فرۆکەیل F_16ی عراقی توانستن یەکیگ لە ئامانجە گرنگەیل وەکویەی زانیاری هەواڵگری لە وەڕیەوبەرایەتی هەواڵگری سەربازی وە هەماهەنگی وەرد شانەی وەئامانجگردن لە فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل هاوبەش ویران بکەن.
بەیاننامەگە وتیش: فرۆکەیل حەشارگەیگ هەن ئەندامەیل تیرۆری لە دووڵ چای لە کەرت فەرماندەیی کەرکوک کردنە ئامانج، کە بویە مدوو ویرانکردنی وەتەواوی و کوشتن ئەو تیرۆرستەیلە لەناوی.