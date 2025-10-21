"فەیسبووک" مەرافەیگ چەکداری وەرد برایەیل پەرلەمانتاریگ دروسکەێد لە باشوور عراق
2025-10-21T07:55:35+00:00
شەفەق نیوزـ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار باشوور عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان تەقەکردن لە ناوەین دوو لایەن دروسبویە لە شار سەدر ناوڕاس ناسریە ناوەن پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، یەکیگ لە لایەنەیل جەنگکەرەیل برای ئەندام پەرلەمانیگ سەر وە
"الأساس العراقي" داود ئەلعەیدانن، وتیش هووکار مەرافەگە گلەوخوەد ئەرا یەکیگ لە کۆمێنتەیل بان تووڕ کۆمەڵایەتی (فەیسبوک).
سەرچەوەگە وتیش، هێزەیل ئاخڵەی شوین رویداوەگە دانە و کۆنترۆل بارودۆخگە کردن، وەبی ئەوەگ زەرد تووماربکرێد.