‏"فەیسبووک" مەرافەیگ چەکداری وەرد برایەیل پەرلەمانتاریگ دروسکەێد لە باشوور عراق

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار باشوور عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان تەقەکردن لە ناوەین دوو لایەن دروسبویە لە شار سەدر ناوڕاس ناسریە ناوەن پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، یەکیگ لە لایەنەیل جەنگکەرەیل برای ئەندام پەرلەمانیگ سەر وە

‏ "الأساس العراقي" داود ئەلعەیدانن، وتیش هووکار مەرافەگە گلەوخوەد ئەرا یەکیگ لە کۆمێنتەیل بان تووڕ کۆمەڵایەتی (فەیسبوک).

‏سەرچەوەگە وتیش، هێزەیل ئاخڵەی شوین رویداوەگە دانە و کۆنترۆل بارودۆخگە کردن، وەبی ئەوەگ زەرد تووماربکرێد.

