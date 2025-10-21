‏"فەیسبووک" مەرافەیگ چەکداری وەرد برایەیل پەرلەمانتاریگ دروسکەێد لە باشوور عراق

‏"فەیسبووک" مەرافەیگ چەکداری وەرد برایەیل پەرلەمانتاریگ دروسکەێد لە باشوور عراق
2025-10-21T07:55:35+00:00

شەفەق نیوزـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار باشوور عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان تەقەکردن لە ناوەین دوو لایەن دروسبویە لە شار سەدر ناوڕاس  ناسریە ناوەن پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، یەکیگ لە لایەنەیل جەنگکەرەیل برای ئەندام پەرلەمانیگ سەر وە 

‏ "الأساس العراقي" داود ئەلعەیدانن، وتیش هووکار مەرافەگە گلەوخوەد ئەرا یەکیگ لە کۆمێنتەیل بان تووڕ کۆمەڵایەتی (فەیسبوک). 

‏سەرچەوەگە وتیش، هێزەیل ئاخڵەی شوین رویداوەگە دانە و کۆنترۆل بارودۆخگە کردن، وەبی ئەوەگ زەرد تووماربکرێد.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon