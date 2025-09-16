فەرمان وەسێدارەدان لەبان تیرۆرستیگ پەنج عراقی کوشتگە
شەفەق نيوز- بەغداد
دادگای تاوانەیل کەرخ، ئمڕوو سێشەممە، فەرمان وەسێدارەدان لەبان توومەتباریگ لە تاوان کوشتن پەنج هاوڵاتی لە پارێزگای ئەنبار دەرکرد.
وەگورەی بەیاننامەی دادگای عراقی کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز؛ ئەو تیرۆرستە کە لایەنگر ریخریاگ داعشە، وە بەشداریکردن گرووپەگەی لە ساڵ 2024 ئی تاوانە جیوەجی کردگە، وە ئامانج خستن زیڕە وەناو مەردم ئەرا ئامانجەیل تیرۆری.
دیاری کرد کە فەرمانەگە لە بنەمای مادەی چوار/ 1 وە بەڵگەی مادەی دویەم / 1 و3 و4 لە یاسای دژە تیرۆر شمارەی 13 ئەرا ساڵ 2005 دەرچگ.
لەلای خوەییش، دادگای تاوانەیل مەرکەزی فەرمان وەسێدارەدان لەبان توومەتباریگ وە تاوان کوشتن فەرماندەی سەحوە خەڵک مەدائین لە ساڵ 2013 وەگەرد گرووپەگەی دەرکرد.
وەگورەی بەیاننامەیگ لە دادگا کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، فەرمانەگە لە بنەمای مادەی چوار /1 وە بەڵگەی مادەی دویەم /1 و3 لە یاسای دژە تیرۆر شمارەی 13 ئەرا ساڵ 2005 دەرچگ.