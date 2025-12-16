فەرمان کۆماری.. "٢٩ کانوون یەکەم" جویر بڕوار یەکەمین دانیشتن پەرلەمان عراق دیاریکریا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرۆک کۆمار عەبدولەتیف جەمال ڕەشید، ئمڕوو سێشەممە، 29ی کانوونی یەکەمی/دیسێمبەر ئێ مانگە جویر وەخت یەکەمین دانیشتن پەرلەمان عراق دیاری کرد.
وەپای ئەو بەڵگەنامە کە وەدەس ئاژانس شەفەق نیوز کەفتیە، "ڕەشید فەرمانیگ کۆماری وە شمارە (54) دەرکرد، وە پشت بەسان وە بڕگەیل ماددەی (54) و بڕگەی (چوارەم) لە ماددەی (73)ی دەستوور دەرچگە".
بەڵگەنامەگە دیاریکردیە: "لەبان بنەمای پەسەنکردن ئەنجامە کۆتاییەیل هەڵوژاردن گشتی ئەرا ئەندامێتی ئەنجومەن نوێنەرەیل وەلایەن دادگای باڵای فیدڕاڵیی، بڕیاردریا بانگهێشت ئەنجومەن بکرێد ئەرا کووبوینەوە لە رووژ دووشەممە ریکەفت 29 کانوونی یەکەم/دیسێمبەر 2025."
فەرمانەگە دیاریکرد " یەکەمین دانیشتن وەسەرۆکایەتی وەتەمەنترین ئەندام بوود، وە مەرجیگ فەرمانەگە لە رووژنامەی فەرمی بڵاوبکرێد و لە رووژ دەرچگنی کار وەپی بکرێد".