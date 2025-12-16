‏فەرمان کۆماری.. "٢٩ کانوون یەکەم" جویر بڕوار یەکەمین دانیشتن پەرلەمان عراق دیاریکریا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرۆک کۆمار عەبدولەتیف جەمال ڕەشید، ئمڕوو سێشەممە، 29ی کانوونی یەکەمی/دیسێمبەر ئێ مانگە جویر وەخت یەکەمین دانیشتن پەرلەمان عراق دیاری کرد.

‏وەپای ئەو بەڵگەنامە کە وەدەس ئاژانس شەفەق نیوز کەفتیە، "ڕەشید فەرمانیگ کۆماری وە شمارە (54) دەرکرد، وە پشت بەسان وە بڕگەیل ماددەی (54) و بڕگەی (چوارەم) لە ماددەی (73)ی دەستوور دەرچگە".

‏بەڵگەنامەگە دیاریکردیە: "لەبان بنەمای پەسەنکردن ئەنجامە کۆتاییەیل هەڵوژاردن گشتی ئەرا ئەندامێتی ئەنجومەن نوێنەرەیل وەلایەن دادگای باڵای فیدڕاڵیی، بڕیاردریا بانگهێشت ئەنجومەن بکرێد ئەرا کووبوینەوە لە رووژ دووشەممە ریکەفت 29 کانوونی یەکەم/دیسێمبەر 2025."

‏فەرمانەگە دیاریکرد " یەکەمین دانیشتن وەسەرۆکایەتی وەتەمەنترین ئەندام بوود، وە مەرجیگ فەرمانەگە لە رووژنامەی فەرمی بڵاوبکرێد و لە رووژ دەرچگنی کار وەپی بکرێد".

