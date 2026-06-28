فەرمانەیل دادوەری رەسێدە پەرلەمانتارەیل و سیاسەتمەدارەیل.. بەسانن "خەزرا" و هەڵمەت دەسگیرکردن و قەیەغەی گەشتکردن لە بەغدا

شەفەق نیوز - بەغدا

هیزە ئەمنییەیل لە بەغدای پایتەخت عراق، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، دەسکردنە بەسانن دەروازەیل ناوچەی خەزرا قایمکریاگ -کە باڵەخانەی پەرلەمان و بارەگایەیل حکومی و کلکریایەیل دیپلۆماسی لەخوەی گرێد- هاوەخت وەگەرد هەڵمەتیگ فراوان ئەرا هەڵکوتان و وەشکین کە ماڵ پەرلەمانتارەیل و سیاسەتمەدارەیل و پیاوەیل کار گردەو.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە هیزەیل دەزگای دژەتیرۆر خاڵەیل وەشکین خەسیگ لەناو ناوچەگە دانانە، وەگەرد رێکارەیل هۊردبینی تونیگ ئەرا ئەو کەسەیلە کە ناوچەگە وەجی هیلن، و دووپات کرد کە تاکە رییگ ئەرا دەرچگن لە چوارگووشەی حکومی مەنیە ئەرا هەڵگرەیل کارتەیل تاقیکردن.

سەرچەوەگە دیاری کرد، کە فیرقەی تایبەت شەفەق ئمڕوو زیاتر لە هەشت کەس دەسگیر کرد، لەناویانیش ئەندامەیل لە ئەنجومەن نوێنەرەیل، وەپای فەرمانەیل دەسگیرکردن دادوەری کە پەیوەندی دیرن وە دۆسیەیل گەندەڵی دارایی و کارگێڕی، و لە خود وەخت دیاری کرد کە هیزیگ لە دەزگای دژەتیرۆر چگەسە ناو ناوچەی "شەعب" لە باکوور پایتەخت ئەرا جیوەجیکردن فەرمانەیل دەسگیرکردن هاوشیوە.

وەپای سەرچەوەگە، هەڵمەت دەسگیرکردنەگە تەنیا لەبان ناوچەی خەزرا و شەعب نەۊە، بەڵکم شمارەیگ لە ناوچەیل گردیەسەو لەناویانیش "یەرمووک و زەیونە و مەنسوور"، وتیش: هیزیگ ئەمنی چگەسە ناو کۆمپانیای نەفت ناوەڕاس لەوەر بویین زانیارییەیل و کەسەیلیگ کە دەسیان هاناو گەندەڵی دارایی، وەگەرد دەرچگن فەرمان قەیەغەکردن گەشتکردن لەبان شمارەیگ لە سیاسەتمەدارەیل و پیاوەیل کار تا وەخت کووتاییهاتن ئۆپراسیۆن و لێکۆڵینەوەیل.

ئی ریکار تونە و مەزەنەیلە هاوەخت وەگەرد بڵاوبۊن خەوەرەیل لەباوەت دەرچگن لیستیگ لە شۊنگیرییەیل دادوەری فراوان تیەێد، کە وەرپرسەیل دیار، و ئەندامەیل پاسەوانی، و پیاوەیل کار کەنە ئامانج لەبان پشتینەی توومەتەیل وە دەسخستن سامان ناڕەوا و وەهەدەردان ماڵ گشتی.