فەرمان زیندانیکردن سێ مانگ وەبان بلۆگەر "زينب بنت الديوانية"

شەفەق نيوز - بەغداد

دادگای عراق، ئمڕوو سێشەممە، فەرمان زیاتر لە سێ مانگ زیندانی وەبان بلۆگەر زەینی دویەت دیوانیە دەرکرد لەبان بڵاوکردن ناوەڕۆک بی ئەغمازی لەبان سۆشیال میدیا.

پارێزەر زەینەب لە پارچە ڤیدیۆییگ وت: وەداخەو فەرمان زیندانیکردن 91 رووژ لەبانی دەرچگ، وتیش: ئەوەسا تانە لە فەرمانگە دەیمن، هەرچەن لە جار یەکەم دادگا بڕیار چەسپیان باج لەبانی دەرکرد، و دویای ئەوە باوەتەگە بەسیا، وەلێ ئمڕوو ئی فەرمانە دەرکرد.

وتیش: ئومید کەورەیگ وە دادگا دیریمن ئەرا جیاوازیکردن ئی فەرمان نووە.

لە تاوسان 2024 ریکارەیل وەزارەت ناوخۆ یاسایی وەبان "زينب بنت الديوانية" دەرکرد، ئەوەیش وەڕی دەسەی ناوەڕۆک نزم.