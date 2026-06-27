فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کەرکووک دەسکەێد وە یەکەمین گەشتە ئاسمانییەیلی وەرەو بەیرووت

شەفەق نیوز - کەرکووک

وەڕیەوبەرایەتی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی کەرکووک، راگەیان لە دەسکردن وە یەکەمین گەشت راسەوخۆ لە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کەرکووکەو وەرەو بەیرووت لەبان فڕۆکەیل کڕە ئاسمانییەیل عراقی، ئمڕوو شەممە، لە گام نوویگ وەرەو فراوانکردن تووڕ رویگە هەرێمی و ناودەوڵەتییەیل ئەرا فڕۆکەخانەگە.

وەڕیەوبەرایەتییەگە لە بەیاننامەیگ فەرمی خەوەرداد، کە وازکردن ئی کڕ راسەوخۆیە تیەێد لە چوارچیوەی تەقەلایەیل وەڕیەوبەرایەتی فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کەرکووک ئەرا دابینکردن ەژاردەیل زیاتر لە گەشتکردن ئەرا هاووڵاتییەیل، و خەسەوکردن پەیوەندی ئاسمانی لەناوەین پارێزگای کەرکووک و کۆمار لوبنان، وە شیوەیگ کە بەشداری کەێد لە ئاسانکردن جویلەی گەشتیارەیل و پاڵپشتیکردن چالاکی ئابووری و گەشتیاری.

لە لای خوەیەو، هەردی ساڵحی، وەرپرس راگەیانن لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی کەرکووک، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، وازکردن ئی کڕە جویر وەڵامیگ تیەێد ئەرا زیایبۊن داواکاری لەبان گەشتکردن وەرەو بەیرووت، و وژاردەیل فراوانتریگ ئەرا هامشوو دەێدە هاووڵاتییەیل، بیجگە لە بەشداریکردن لە خەسەوکردن جویلەی گەشتیارەیل و گورجکردن پەیوەندییە ئابووری و گەشتیارییەیل لەناوەین عراق و لوبنان.

دیاری کرد کە وەڕیەوبەرایەتی فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کەرکووک وەردەوامە لە کارکردن لەبان دابینکردن رویگەیل نوویگ لە ماوەی قۆناغ ئایندە، وە شیوەیگ کە پێگەی فڕۆکەخانەگە جویر ناوەندیگ گرنگ ئەرا هامشوو ئاسمانی لە باکوور عراق خەسەو کەێد، و خزمەتگوزارییەیل خاستریگ ئەرا گەشتیارەیل دابین کەێد.