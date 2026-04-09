"فڵای دوبەی" دەسوەپیکردن گەشتەیلی وەبان ئاسمان عراق راگەیان لەدویای وسیانی ئەرا ماوەی 40 رووژ

شەفەق نیوز - بەغداد

‏ئمڕوو پەنجشەممە، فڕۆکەیگ سەر وە کۆمپانیای "فڵای دوبەی" ئیماراتی، وە ئاسمان عراق رەدبوی و بویە یەکەم گەشت کڕ ئاسمانی وڵاتەگە واز بکەێد دویای وەسیانیگ نزیکەی 40 ڕووژ، ئەوەیش وەمدوو بەرزەوبوین گرژییە ئەمنییەگان لە ناوچەگە.

‏سەرچەوەیگ لە دەسەڵات فڕۆکەوانی مەدەنی عراق ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، فڕۆکەگە لە مژار ئاسمان وڵاتەگە رەد بویە و وەرەو لای سعوودیە چگە، وتیش فڕۆکەگە ڕێڕەو خوەی دوورەو خستگە کە لە گوزەشتە چگەسە ناو ئاسمان کوێت، یەیش وە مدوو رخ لە رویدان هەر رویداویگ ئەمنی لەناوکاو.

