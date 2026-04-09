"فڵای دوبەی" دەسوەپیکردن گەشتەیلی وەبان ئاسمان عراق راگەیان لەدویای وسیانی ئەرا ماوەی 40 رووژ
2026-04-09T10:48:47+00:00
شەفەق نیوز - بەغداد
ئمڕوو پەنجشەممە، فڕۆکەیگ سەر وە کۆمپانیای "فڵای دوبەی" ئیماراتی، وە ئاسمان عراق رەدبوی و بویە یەکەم گەشت کڕ ئاسمانی وڵاتەگە واز بکەێد دویای وەسیانیگ نزیکەی 40 ڕووژ، ئەوەیش وەمدوو بەرزەوبوین گرژییە ئەمنییەگان لە ناوچەگە.
سەرچەوەیگ لە دەسەڵات فڕۆکەوانی مەدەنی عراق ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، فڕۆکەگە لە مژار ئاسمان وڵاتەگە رەد بویە و وەرەو لای سعوودیە چگە، وتیش فڕۆکەگە ڕێڕەو خوەی دوورەو خستگە کە لە گوزەشتە چگەسە ناو ئاسمان کوێت، یەیش وە مدوو رخ لە رویدان هەر رویداویگ ئەمنی لەناوکاو.