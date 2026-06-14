فەیاز داوای دەرکردن سەربازگەیل حەشد شەعبی ئەرا دەیشت شارەیل عراقی کەێد

فەیاز داوای دەرکردن سەربازگەیل حەشد شەعبی ئەرا دەیشت شارەیل عراقی کەێد
2026-06-14T08:56:40+00:00

شەفەق نیوز - بەغداد

فالح فەیاز، سەرۆک دەزگای حەشد شەعبی، ئمڕوو یەکشەممە، داوا لە فەرماندەی گشتی هیزەیل چەکدار سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عەلی زەیدی کرد ک سەربازگەیل حەشد ئەرا دەیشت شارەیل کل بکریەن، وە دووپاتکردن پابەندبۊیین تەواو وە یاسا و ریکارە کارپیکریاگەیل ک ریکوپێکی جۊلەی حەشد وە شیوەیگ تەواو مسۆگەر کەن.

فەیاز، لە وتاریگ ک لەناز ئاهەنگ فەرمی ناوەندی ئەرا بەرزڕاگردن دوانزەهەمین ساڵیاد دامەزرانن دەزگاگە پیشکەشی کرد، وت: حەشد دژ وە تایفەگەری وسێد، و بەشداری لە دروسکردن هاوبەشییگ نیشتمانی کرد ک لە سەنگەرەگەی مناڵەیل گشت پێکهاتە و ئایینەیلە جەنگ کەن، وە پێچەوانەی ئەوە ک ئەوان ترەک باسی کەن ک پرۆژەیگ تایفەگەرییە، وە زوور خستە بان ئەوە ک حەشد نۊنەرایەتی گشت عراقییەیل کەێد و ری ئەرا کەمینەیل واز کردگە تا وەرگری لە ناوچەیلیان بکەن.

سەرۆک دەزگاگە داوا لە حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەیل کرد سەربازگەیل جیگر و شایستە ئەرا هیزەیل حەشد شەعبی دابین بکەن، وە شیوەیگ ک تەواوکردن بۊیین و بڵاوبۊینی وە شیوەیگ تەواو لە دەیشت سەنتەر شار و پارێزگایەیل مسۆگەر بکەێد.

ئی داواکارییە هاوەخت وەگەرد ئەو جۊلە تیەێد ک ئیسە لەباوەت دۆسیەی چەکماڵکردن باڵەیل  هەس، وەگەرد نزیکەوبۊین کیشانەوەی هیزەیل هاوپەیمان ناودەوڵەتی دژ وە ریخریاگ داعش وە سەرکردایەتی ویلایەتە یەکگرتگەیل لە وڵاتەگە.

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