فوڕات گەنجیگ لە ئەنبار قویتا کەێد و پولیس ئاوی کەفێدە مینەی تەرمەگەی
2025-09-07T11:01:44+00:00
شەفەق نيوز- ئەنبار
گەنجیگ لە ئەنجام خنکیانی لەناو چەم فوڕات، ئمڕوو یەکشەممە، لە ناوچەی سوفیە خوەرھەڵات شار رەمادی گیانی لەدەسدا، و پولیس ئاوی دەسکردە مینەکردنی وە بەشداریکردن خەڵکەگە و بڕیگ لە خوەیوەخشەیل.
وەچەودیەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: یە چەن ساعەتیگە لە تەقەلای دراوردن تەرم گەنجەگە وەردەوامن، وە بەشداریکردن فراوانیگ لەلایەن خەڵک ناوچەگە.
پارێزگایەیلیگ عراق لە کەنار چەمەیل دیجلە و فوڕات ساڵانە بڕیگ رویداو خنکیان توومار کەن، وەتایبەت لە وەرزەیل تاوسان لە ئەنجام مەلەوانیکردن لە شوینەیلیگ نەگونجیاگ.