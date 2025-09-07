فوڕات گەنجیگ لە ئەنبار قویتا کەێد و پولیس ئاوی کەفێدە مینەی تەرمەگەی

شەفەق نيوز- ئەنبار

گەنجیگ لە ئەنجام خنکیانی لەناو چەم فوڕات، ئمڕوو یەکشەممە، لە ناوچەی سوفیە خوەرھەڵات شار رەمادی گیانی لەدەسدا، و پولیس ئاوی دەسکردە مینەکردنی وە بەشداریکردن خەڵکەگە و بڕیگ لە خوەیوەخشەیل.

وەچەودیەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: یە چەن ساعەتیگە لە تەقەلای دراوردن تەرم گەنجەگە وەردەوامن، وە بەشداریکردن فراوانیگ لەلایەن خەڵک ناوچەگە.

پارێزگایەیلیگ عراق لە کەنار چەمەیل دیجلە و فوڕات ساڵانە بڕیگ رویداو خنکیان توومار کەن، وەتایبەت لە وەرزەیل تاوسان لە ئەنجام مەلەوانیکردن لە شوینەیلیگ نەگونجیاگ.