ئەفسەر و ئەندامەیلیگ ئەمنی وە نۆرە دەسدرویژی سێکسی وەبان ژنیگ زیندانی کەن لە نەجەف

2025-09-28T12:03:18+00:00

شەفەق نيوز- نەجەف 

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کە هیزیگ ئەمنی ژن و پییاییگ دەسگیر کرد کە وەشیوەیگ بیرەوشتی بوینە لە یەکیگ لە ناوچە دویرەیل لە پارێزگای نەجەف.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزەگە ئەو کابرا خستە زیندان، و ژنەگە تویش تاوانیگ دەسدرویژیکردن سێکسی وە بڕەو هاتوێد لەلایەن ئەفسەر و شمارەیگ لە ئەندامەیل ئەمنی لە خود ناوچەگە لە ناوچەیگ پیشەسازی دەیشت پارێزگاگە، کە وە شەوانە چووڵە.

وتیش: وەزارەت ناوخۆ لەو رویداوە ئاگادار بوی، و بڕیار دەرکردن ئەو دوو ئەندام ئەمنیە لە پولیس دا، هەمیش بڕیار دا ئەو ئەفسەرە فەرماندەی مەفرەزە ئەمنیەگە ئەرا ناوچەیگ سنووری کلبکەێد.

