فرۆکەیل عراقی پەلامار شوینەیل داعش دەن لە سەڵاحەدین

شەفەق نيوز – سەڵاحەدین

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای سەڵاحەدین، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە جیوەجیکردن گورزەیلیگ ئاسمانی وەبان جموجویل ریخریاگ داعش لە دووڵ پەڵکانە لە قەزای دووزخورماتوو خوەرھەڵات سەڵاحەدین.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو گورزەیلە لەبان زانیاریەیلیگ هەواڵگری هویرد جیوەجی کریان، و جموجویل بەنام ئەندامەیل داعش لە ناوچە سەختیەیل لە دووڵ پەڵکانە روانگە کریا، و ئۆپراسیۆنیەگە لە کارەیل وەرجەوەختە هات ئەرا ریگ لە دووارە رێکخستن رزەیل تیرۆرستەیل.

وتیش: هیزەیل ئەمنی وەردەوامن لە پاحەوکر ناوچەگە وە پاڵپشتیکردن ئاسمانی، ئەرا دڵنیابوین لە نەوین هیچ ئەندامیگ داعش، و وەشوینکەفتن جیماگەیل شانە خەفتگەیل.

سەرچەوەگە وتیش: ئی ئۆپەراسیۆنە لە چوارچیوەی تەقەلایەیل وەردەوام تیەێد ئەرا پاڵپشتیکردن ئاسایش و ئارامی لە ناوچەیل خوەرھەڵات سەڵاحەدین، وەتایبەت ناوچەیل کویە و دووڵەیل کە ریخریایەگە وەپیانەو رەد بوود و خوەی شارێدەو.