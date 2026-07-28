فرۆکەخانەی نەجەف پیشوازی لە دوو گەشت دوو کۆمپانیای ئیرانی نوو کرد
شەفەق نیوز ـ نەجەف
فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی نەجەف، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان دوو کۆمپانیای نوو فرۆکەوانە هانە ناو لیست کۆمپانیایەیل کە کارکەن لە فرۆکەخانەگە، هاووەخت وەرد زیایبوین جموجویل گەشتەیل ئاسمانی و ئامادەکاری ئەرا زیارەت گلەی ئیمام حسێن.
وەپای بەیاننامەی ئیدارەی فرۆکەخانەگە رەسیەس ئاژانس شەفەق نیوز، شەوەکی ئمڕوو پیشوازیکریا لە گەشتەیل دوو کۆمپانیای JSKY Airlines وSoroush Air،وە شیوەی فەرمی هاتنە ناو لیست کۆمپانیایەیل فرۆکەوانس گشتی ئیرانی لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی نەجەف.
ئاشکراکرد، پەیوەستبوین دوو کۆمپانیاگە لەوەر ئەوزەڵداین وە تووڕ پەیوەنی ئاسمانی ناوەین عراق و ئیرانە، دابینکردن بژاردەیل فراوان لەنوای گەشتیار و زیارەتکەرەیل، وە وەرچەوگردن زیایبوین شمارەی ئەو کەسەیلە ئەرا زینگکردن زیارەت چلە رویکردنەس عراق.
دیاریکرد، ئێ گامە دەسمیەتیدەرە لە پاڵپشتکردن ئاسانکاری جویلەی گواستنەوەی ئاسمانی لەری فرۆکەخانەی نجەف و جواوداین داواکاری زیای گەشتەیل لەماوەی وەرز زیارەت چلە.