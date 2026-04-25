فرەیان کەسوکار یەکن.. مردن و زەخمداربوین 14 کەس لە دوو رویداو هاتوچو لە باشوور عراق

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای زیقار، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە توومارکردن دوو رویداو هاتوچو رخبار کە بوینە هووکار گیانلەدەسداین و زەخمداربوین 14 کەس، لەناویانیش 11 کەس لە یەک بنەماڵە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداو یەکەم لەئەنجام پلیان پاسیگ بۊچگ (ستارێکس) لەبان ری سەرەکی دەوڵەتی، کە بویە هووکار گیانلەدەسداین سێ کەس و زەخمداربوین هەشت کەس ترەک وە زەخمەیلیگ جیاواز، وتیش: گشت قوربانییەیل کەسوکار یەکن (برا و ئاموززا)، و لە خەڵک قەزای سەید دەخیلن.

سەرچەوەگ وتیش: رویداو دۊەم لەئەنجام پلیان ماشینیگ ساڵۆن کە لە پارێزگای بەسرەو هاتۊد لەبان خود ئەو ریە رۊدا، کە بویە مدوو کوشیان کەسیگ و زەخمداربوین دوو کەس ترەک وە زەخمەیل سەختیگ.

سەرچەوەگە دووپاتیش کرد کە دەسەڵاتە تایبەتمەنەیل ریکارەیل یاسایی جیوەجی کردن، و تەرم قوربانیەیل ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری بردن، و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە.