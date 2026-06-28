فرەیان پەرلەمانتارن.. راگەیانن فەرمی ناوەیل دەسگیرکریاگەیل وە توومەت گەندەڵی ئاشکرا کەێد

شەفەق نیوز - بەغدا

ئاژانس خەوەری عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، ناو ئەو سیاسەتمەدار و وەرپرسەیلە ئاشکرا کرد کە وە توومەت گەندەڵی دەسگیر کریانە، لە چوارچیوەی ئەو هەڵمەتە کە وشەفەق ئمڕوو دەس وەپی کرد.

ئاژانس فەرمی عراقی، لە خەوەریگ وت، کە شمارەی دەسگیرکریاگەیل وە توومەت گەندەڵی رەسیە 47 توومەتبار، کە لەناویانیش وەرپرس و پەرلەمانتارەیل هەن.

ناوەیل دەسگیرکریاگەیل ئاشکرا کرد کە ئەوانەن: موسەنا سامەڕایی، سەرۆک هاوپەیمان عەزم ئەندام ئەنجومەن نوێنەرەیل، زیاد جەنابی، ئەندام ئەنجومەن نوێنەرەیل، بەها نووری، ئەندام ئەنجومەن نوێنەرەیل، محمد کەربوولی، ئەندام ئەنجومەن نوێنەرەیل، عالیە نسەیف، خانمە ئەندام ئەنجومەن نوێنەرەیل، محمد جەمیل میاحی، ئەندام ئەنجومەن نوێنەرەیل، حەسەن خەفاجی، ئەندام ئەنجومەن نوێنەرەیل، عەبدوڵڕەحمان لێویزی ئەندام ئەنجومەن نوێنەرەیل.

هەرلیوا: فەلاح کەروانی، ئەندام ئەنجومەن نوێنەرەیل، هند عەباسی، خانمە ئەندام ئەنجومەن نوێنەرەیل، محمد فەرمان جبووری، ئەندام ئەنجومەن نوێنەرەیل، بوشرا قەیسی، خانمە ئەندام ئەنجومەن نوێنەرەیل، محمد سەیهوود، ئەندام وەرین ئەنجومەن نوێنەرەیل، عەلی معارچ، بریکار وەزارەت نەفت ئەرا کاروبار بەشکردن و ئیبراهیم سومیدەعی.

دەسەی دەسپاکی فیدراڵی، کەمیگ وەرجە ئیسە، دەسکردن ریکارەیل تۊن خوەی راگەیان لەباوەت جیوەجیکردن فەرمانەیل دەسگیرکردن دادوەری کە لەدژ شمارەیگ لە تۆمەتبارەیل وە دەسدریژیکردن وەبان ماڵ گشتی دەرچگنە.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، دووپات کرد کە ئی دەسکەفتە هاتە دی لەئەنجام یەکخستن تەقەلایەیل هاوبەش و تەواوکاری لەناوەین هەرسێ دەسەڵاتەگە دادوەری و جیوەجیکردن و یاسادانان وەگەرد تەقەلایەیل دەسەگە، کە وە شیوەیگ راسەوخۆ بۊە مدوو جیوەجیکردن ئەو فەرمانەیل دۊای ئەوەگ بۊنە بەرهەم پرۆسەیل شۊنگیری و هۊردبینی و چەودیاریکردن وەردەوام لەلایەن لایەنە ناوبریاگەیلەو.

دەسەگە دووپات کرد لەبان ئەوە کە گشت ریکارەیل وە هۊردی جیوەجی کریەن و وەپای فەرمانەیل یاسا و لەژیر سای ئەنجام درێد، دیاری کە ئەو هیز و ورەی خوەی لە پشتگیری گەل وە رەهایی و دەسەڵات یاسا، و پاڵپشتی بیپایان و هاوکاری وەردەوام لەلایەن سەرۆک ئەنجومەن دادوەری باڵا و سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل و سەرۆک ئەنجومەن نوێنەرەیلەو وەرگرێد.

یەیش لە وەختیگ بۊ کە سەرچەوەیگ ئاگادار ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز، لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو یەکشەممە، هۊردەکارییەیل گەوراترین پرۆسەی وەشوینکەفتن گەندەڵی لە وڵاتەگە ئاشکرا کرد، کە تا ئیسە بۊە مدوو دەسگیرکردن 43 وەرپرس و سیاسەتمەدار، لەبان ئەوەگ لە گام دویەم تەواو بکریەێد و دەس بنەێدە بان کەسایەتییەیل لە "پلە یەک".

وەپای سەرچەوەگە، ئەو پرۆسە کە دەس وەپی کردگە بەش یەکەم ئەژمار کریەێد، و بڕ گشتی دەسگیرکریاگەیل لەناوی رەسیە 43 کەس، کە شمارەیگ لەلیان ئازاد کریانە.

جی باسە کە هیزە ئەمنییەیل لە پایتەخت عراقی، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، دەسکردنە بەسانن دەروازەیل ناوچەی سەوز قایمکریاگ (کە باڵەخانەی پەرلەمان و بارەگایەیل حکومی و کلکریایەیل دیپلۆماسي لەخوەی گرێد)، هاوەخت وەگەرد هەڵمەتیگ فراوان ئەرا هەڵکوتان و وەشکین کە ماڵ پەرلەمانتارەیل و سیاسەتمەدارەیل و پياوەیل کار گردەو.

ئی ریکار تونە و مەزەنەیلە تیەێد وەگەرد بڵاوبۊن خەوەرەیل لەباوەت دەرچگن لیستیگ لە وەشوینکەفتن دادوەری فراوان کە وەرپرسەیل دیار، و ئەندامەیل پاسەوانی، و پیاوەیل کار کەنە ئامانج لەبان پشتینەی توومەتەیل وە دەسخستن سامان ناڕەوا و وەهەدەردان ماڵ گشتی.