فرەیان ئیرانیین.. کوشیان و زەخمداری نزیکەی 50 کەس وە رویداویگ هاتوچو لە باشوور عراق

2025-08-13T07:24:26+00:00

شەفەق نيوز - بەسرە 

رویداو پلیان پاسیگ گەورە لەبان ری سەرەکی نزیک ناوچەی رومێلەی باکوور، خوەرئاوای پارێزگای بەسرە لە باشوور عراق، شەو سێشەممە لەبان چوارشەممە، بویە هوکار کوشیان و زەخمداری نزیکەی 50 زیارەتکەر ئیرانی.

سەرۆک دەسەی ئەمنی لە ئەنجومەن پارێزگای بەسرە عەقیل فرێجی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە بویە هوکار کوشیان 6 کەس و زەخمداری 43 کەس ترەک لە ئیرانیەیل کە لە کەربەلا هاتوێن، دویتێ تەواوکردن زیارەت چلەی ئیمام حسێن.

وتیش: لایەنەیل ئەمنی و پزشکی کەفتنە ئامادەباشی و دەسکردنە هەڵگردن و رەسانن زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانەیل نزیک و پیشکەشکردن گشت ئاسانکارییگ ئەرایان.

