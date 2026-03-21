فرووشتن و سەنین دۆلار وە جوملە لە بەغدا و هەولێر وسیا وە مدوو پشوو جەژن
شەفەق نیوز ـ بەغدا /هەولێر
ئمڕوو شەممە، نرخ ئاڵشتکردن دۆلار وەرانوەر وە دینار عراقی لە بازاڕەیل پایتەخت بەغدا تومار نەکریا، وە مدوو وسان ئاڵشتکردنەیل هاوکات وەگەرد پشوو جەژن.
شمارەی کەم لە دوکانەیل لە بڕیگ ناوچەی بەغدا وەردەوام بوین لە کارکردن، ک نرخ فروشتن رەسییە 155500 دینار ئەرا هەر 100 دۆلاریگ، و نرخ سەندنیش 154500 دینار بوی.
لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، بازاڕەیل دوایین مامەڵەی خوەیان لە رووژ پەنجشەممە بەسان، و نرخەیل رەسییە 154600 دینار ئەرا فروشتن و 154500 دینار ئەرا سەنین وەرانوەر وە 100 دۆلار، وەرجە ئەوەگ بچنە ناو پشوو جەژنەو.