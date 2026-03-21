فرووشتن و سەنین دۆلار وە جوملە لە بەغدا و هەولێر وسیا وە مدوو پشوو جەژن

2026-03-21T07:47:53+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا /هەولێر

‏ئمڕوو شەممە، نرخ ئاڵشتکردن دۆلار وەرانوەر وە دینار عراقی لە بازاڕەیل پایتەخت بەغدا تومار نەکریا، وە مدوو  وسان ئاڵشتکردنەیل هاوکات وەگەرد پشوو جەژن.

‏شمارەی  کەم لە دوکانەیل  لە بڕیگ ناوچەی بەغدا وەردەوام بوین لە کارکردن، ک نرخ فروشتن رەسییە  155500 دینار ئەرا هەر 100 دۆلاریگ، و نرخ سەندنیش 154500 دینار بوی.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، بازاڕەیل دوایین مامەڵەی خوەیان لە رووژ پەنجشەممە بەسان، و نرخەیل رەسییە 154600 دینار ئەرا فروشتن و 154500 دینار ئەرا سەنین وەرانوەر وە 100 دۆلار، وەرجە ئەوەگ بچنە ناو پشوو جەژنەو.

